Mandela está em boa forma e de bom humor, diz governo

JOHANESBURGO - O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela apresenta boa saúde e está animado, disse nesta segunda-feira, 29, o Congresso Nacional Africano (CNA), partido governante da África do Sul, no primeiro relato atualizado sobre o estado de saúde dele desde que recebeu alta do hospital no início de abril.

O presidente sul-africano, Jacob Zuma, e outros líderes do partido visitaram Mandela, 94 anos, herói da luta contra o Apartheid, em sua casa de Johanesburgo. "Depois de receber um relato da equipe médica, as autoridades nacionais estão convencidas de que o presidente Mandela está bem de saúde e está recebendo o melhor cuidado médico", disse o ANC.

Zuma e os outros líderes encontraram "Mandela em boa forma e de bom humor", acrescentou o grupo em um comunicado. Um vídeo da SABC mostra o ex-presidente em sua casa, ao lado de Zuma. Mandela passou mais de uma semana internado no hospital para tratar uma pneumonia, o terceiro problema em quatro meses.

O Prêmio Nobel da Paz deixou o cargo de presidente em 1999, mas ainda é reverenciado pelos sul-africanos e no exterior por liderar a longa campanha contra o apartheid e, em seguida, defender a reconciliação racial.

Os problemas pulmonares de Mandela são da época em que foi preso político, quando contraiu tuberculose. Ele passou 27 anos em Robben Island e em outras prisões por tentar derrubar o governo da minoria branca. / REUTERS