Mandela participa de show contra a Aids Cerca de 40 mil pessoas participaram na noite de sábado de um concerto realizado num estádio da Cidade do Cabo para arrecadar fundos para a luta contra a Aids, o 46664, e calcula-se que 2 milhões o viram pela TV ou pela Internet. O show, organizado pelo ex-presidente da África do Sul e Nobel da Paz Nelson Mandela, contou com a participação de astros e grupos internacionais, como Bono e The Edge, do U2, Eurythmics, Peter Gabriel, e sul-africanos, como Youssou N´Dour, entre outros. Mandela subiu ao palco com uma blusa preta escrito no peito 46664, o seu número de prisão sob o regime de apartheid. "Nos 18 anos que estive na prisão em Robben Island eu deveria ser reduzido a este número", afirmou Mandela. "Milhões infectados com o HIV estão em perigo de ser reduzidos a mero números se não agirmos agora. Eles estão servindo uma sentença de prisão perpétua". Entre 34 milhões e 46 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas com o vírus da Aids, 5,3 milhões na África do Sul. O show, parte de um apelo para os governos declararem uma emergência global contra a Aids, será retransmitido pela MTV amanhã, no Dia Mundial de Luta contra a Aids.