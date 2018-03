Mandela pede auxílio para mais pobres em seu aniversário O Prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela celebrou hoje seu aniversário de 90 anos pedindo aos ricos do mundo que compartilhem sua prosperidade com os menos afortunados. "Há muitas pessoas na África do Sul que são ricas e poderiam compartilhar suas riquezas com aqueles não tão afortunados que não conseguiram superar a pobreza", declarou Mandela durante entrevista coletiva. Numa comemoração realizada em sua casa em Qunu, no sudeste rural da África do Sul, o ícone da luta contra o apartheid também confidenciou que gostaria de ter passado mais tempo com sua família durante sua luta contra o regime racista. Mandela passou quase três décadas na cadeia durante o período de domínio branco sobre os negros sul-africanos. Libertado em 1990, ele foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Sentado ao lado da esposa, Graça Machel, Mandela disse considerar-se um homem de sorte por ter chegado aos 90 anos, mas observou: "A pobreza deteve nosso povo. Se você for pobre, é improvável que viva tanto". Num determinado momento, uma neta de Mandela levou a ele um buquê de flores e deu nele um beijo pelo aniversário.