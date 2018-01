Mandela pede combate da tuberculose em portadores de HIV Estudiosos alertaram, nesta quinta-feira, em Bangcoc, para a necessidade em investir em géis capazes de matar o HIV, vírus causador da Aids. Para eles, a medida deve ser encarada em caráter de urgência para que mulheres que não têm acesso a preservativos possam se proteger da doença. Paralelamente, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, chamou atenção para a importância de combater a tuberculose em portadores de HIV. Enquanto estudos confirmam a impossibilidade de criar uma vacina que impeça a contaminação pelo vírus, especialistas insistem na priorização do desenvolvimento de métodos preventivos, como cremes e géis, e as camisinhas femininas. A tuberculose é apontada como uma das doenças oportunistas mais comuns nos pacientes de Aids, sendo responsável por mais de 40% das mortes de soropositivos na África. Os pronunciamentos foram feitos durante a Conferência Internacional da Aids, o maior encontro de cientistas, ativistas políticos e portadores da doença, realizado em Bangcoc, na Tailândia.