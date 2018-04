Mandela recebe alta após laparoscopia O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela deixou o hospital ontem, após submeter-se a um procedimento para análise da cavidade abdominal. Mandela, de 93 anos, chegou ao hospital queixando-se de dores, mas o exame não revelou anormalidade. "Os médicos decidiram mandá-lo para casa, pois o diagnóstico não indicou nada sério", declarou o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Ganhador do prêmio Nobel da Paz em 1993, Mandela foi o primeiro negro eleito presidente na África do Sul.