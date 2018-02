Mandela recebe visitas de familiares no hospital

Mac Maharaj, porta-voz da presidência da África do Sul, disse que não houve nenhuma mudança significativa no quadro clínico de Mandela desde a noite de ontem. Mandela passou o domingo descansando e sentia-se bem, segundo Maharaj. Na semana passada, médicos drenaram a secreção dos pulmões de Mandela, o que o ajudou a respirar melhor.

Mandela, de 94 anos, tem problemas respiratórios desde o período em que ficou preso na ilha de Robben por lutar contra o regime racista do apartheid. Ele contraiu tuberculose durante a detenção. Mandela passou 27 anos preso. As informações são da Associated Press.