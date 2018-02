Por meio de nota, o gabinete do presidente Jacob Zuma informa ainda que Mandela, de 94 anos, continua sob observação no hospital de Pretória onde foi internado no fim da noite de ontem.

Mandela contraiu tuberculose no período em que foi mantido na cadeia pelo regime racista do apartheid. Depois da doença, ele passou a ter repetidos problemas pulmonares. As informações são da Associated Press.