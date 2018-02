Mandela segue em estado grave

Mandla Mandela, neto do líder sul-africano, emitiu um comunicado neste domingo dizendo que se sentia compelido a tomar medidas judiciais contra outros 16 membros da família que haviam pedido a transferência. A Justiça da África do Sul ordenou que os restos mortais de três filhos já falecidos de Nelson Mandela deveriam ser transferidos de volta para o túmulo da família em Qunu da aldeia vizinha de Mvezo, de acordo com o jornal sul-africano Sunday Times.

A disputa da família sobre o túmulo parece ser um prelúdio de desacordo sobre onde os restos mortais de Nelson Mandela ficarão após a morte do líder. Ambos os lados expressaram pesar sobre o caso ter se tornado de conhecimento público. Fonte: Associated Press.