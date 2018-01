Manhã sangrenta em Bagdá; dezenas de mortos Ataques quase simultâneos de grupos de insurgentes em dois bairros de Bagdá nesta sexta-feira, deixaram pelo menos 24 pessoas mortas e dezenas de feridas, a maior parte policiais. O ataque mais sangrento foi no bairro de Adhamiya, no norte de Bagdá, de maioria sunita. Um carro-bomba explodiu junto ao chamado ?Cemitério Real Jordaniano? , matando quatorze pessoas e ferindo outras 20, segundo fontes do hospital de Al Numan. Além da explosão do carro-bomba, os rebeldes tiveram o bairro sob controle até a chegada da Guarda Nacional iraquiana, apoiada por tropas norte-americanas. Com esses ataques os grupos resistentes deram uma demonstração de força na capital iraquiana, similar aquelas feitas em cidades sunitas, como Mosul.