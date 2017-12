Manifestação atrasou chegada de FHC à reunião com Bush O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou nesta sexta-feira no início da noite ao hotel Hilton, nesta cidade canadense, depois de ter participado de encontro com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e com os presidentes de países que fazem fronteira com a Colômbia, quando discutiram a questão do combate ao tráfico de drogas. O presidente brasileiro disse aos jornalistas que o aguardavam que nenhum aspecto novo do assunto foi debatido na reunião. Fernando Henrique relatou que o encontro permitiu ao presidente Bush uma "conversa cordial" com os chefes de Estado que ainda não conhecia. Cada um dos presidentes apresentou a política de seu país para combater o tráfico. Fernando Henrique chegou a essa reunião cerca de 40 minutos atrasado, porque não conseguiu deixar o hotel em que está hospedado por causa das manifestações de protesto que se realizam em Quebec.