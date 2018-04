Manifestação contra Ahmadinejad termina com 7 mortos

Pelo menos sete pessoas teriam morrido nesta segunda-feira em Teerã durante protestos contra a reeleição do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, informou a imprensa estatal do país. Segundo as informações divulgadas nesta terça-feira, 16, as mortes teriam ocorrido depois de um suposto ataque a um posto militar nas proximidades de onde os protestos aconteceram, nesta segunda-feira. Novas manifestações estão marcadas para esta terça-feira no norte de Teerã.

Dezenas de milhares de manifestantes favoráveis ao candidato presidencial derrotado Mir Hussein Mousavi desafiaram uma proibição do governo e lotaram ruas do centro de Teerã na segunda-feira para protestar contra o resultado oficial da eleição de sexta-feira, que deu a Ahmadinejad a reeleição com uma boa margem. Também foram registradas manifestações a favor de Mousavi nas cidades de Esfahan, Mashhad, Shiraz e em Ahvaz, cidade com uma grande população árabe que fica próxima à fronteira com o Iraque.

De acordo com a emissora, várias pessoas ficaram feridas quando "agressores" tentaram atacar um posto militar. Um fotógrafo iraniano disse que militantes islâmicos mataram um homem durante a marcha de segunda-feira após pessoas no meio da multidão terem atacado um templo religioso da milícia Basij.

Mousavi pediu para que seus partidários não participem dos protestos desta terça-feira, para evitar "confrontos planejados" e "proteger suas vidas". Enquanto os protestos no Irã continuam, o presidente Mahmoud Ahmadinejad desembarcou em Ecaterimburgo, na Rússia, nas primeiras horas desta terça-feira, para participar de uma reunião da Organização para a Cooperação de Xangai (SCO, em inglês), que reúne líderes da China, da Rússia e de quatro países da Ásia central (Casaquistão, Usbequistão, Tajiquistão e Quirguistão). O Irã tem status de observador no encontro.

Opositores são presos

O ex-vice-presidente reformista iraniano Mohammad Ali Abtahi, que foi braço direito do ex-presidente Mohammad Khatami, foi detido nesta terça-feira em sua casa, informou à Agência Efe um responsável de seu escritório.

Um grupo de homens chegou às 5h locais (21h30 de segunda-feira em Brasília) à casa de Abtahi e se o levou a um lugar desconhecido, segundo a mesma fonte. Abtahi tem um blog que usa para fazer campanha para o candidato reformista Mehdi Karroubi, que denunciou, como Mousavi, uma possível fraude nas eleições presidenciais da sexta-feira passada.

Texto atualizado às 8h.