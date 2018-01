Manifestação contra Aristide termina em tiroteio e mortes Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e pelo menos cinco morreram, entre eles um jornalista internacional, durante uma manifestação hoje na capital do Haiti, Porto Príncipe. Os manifestantes exigem que o presidente deposto Jean-Bertrand Aristide seja julgado por corrupção e homicídios perpetrados por seus oficiais. De acordo com testemunhas, militantes pró-Aristide teriam atirado contra a multidão reunida em frente ao Palácio Nacional, fato ainda não confirmado. O corpo de um dos manifestantes foi abandonado na calçada numa das avenidas principais. Oficiais americanos prestaram socorro a pelo menos seis pessoas feridas durante os disparos. Testemunhas afirmam que dois policiais haitianos ficaram feridos. Terminados os disparos, um caminhão de som estacionou próximo ao Palácio. De um alto-falante, um homem gritava aos oficiais norte-americanos: "Há pessoas morrendo todos os dias nesse país. Vocês têm que fazer alguma coisa a respeito". A polícia do Haiti e soldados americanos e franceses, responsáveis pela segurança da manifestação, começaram a patrulhar a área na tentativa de restabelecer o controle. Militantes pró-Aristide haviam planejado para hoje uma manifestação, mas alegaram não ter recebido ajuda e proteção dos agentes da missão de paz. Eles temem represálias por parte de ativistas anti-Aristide. A manifestação foi prorrogada para amanhã, caso a polícia e as forças estrangeiras possam lhe oferecer a mesma segurança exibida hoje, disseram líderes pró-Aristide. "Os americanos só estão aqui para proteger aqueles que ajudaram a derrubar Aristide", afirmou o ativista Ednar Ducoste. "Se tivéssemos armas, estaríamos lutando contra eles nesse exato momento". Aristide soltou um comunicado hoje por meio de oficiais do governo da República Centro-Africana, onde está exilado, dizendo que estava sendo "bem tratado" e iria conversar com jornalistas pessoalmente. Nenhuma data foi estabelecida. O ex-presidente haitiano insiste em que os americanos forçaram sua saída do cargo, fato negado veementemente pelo governo dos Estados Unidos.