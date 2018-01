Manifestação contra demolição de santuário mata dois na Índia Duas pessoas morreram nesta segunda-feira em conseqüência de tiros disparados pela polícia contra uma multidão que protestava contra a demolição de um santuário da cidade de Vadodara, do estado de Gujarat, no oeste da Índia, informou a agência indiana PTI. Os protestos começaram quando funcionários da prefeitura iniciaram os trabalhos de derrubada do santuário muçulmano, construído há mais de 200 anos. Segundo a fonte, os manifestantes gritavam e lançavam pedras enquanto agentes da polícia atiravam e lançavam gás lacrimogêneo. Dois jovens morreram vítimas dos disparos e sete pessoas ficaram feridas devido às pedras. O comissário da polícia local Deepak Swarup informou sobre o aumento do patrulhamento das ruas e o toque de recolher imposto na cidade. Segundo ele, a minoria muçulmana na cidade tinha pedido às autoridades e ao prefeito que não derrubassem o santuário, que fora declarado como patrimônio devido a sua antiguidade. Gujarat foi palco dos distúrbios religiosos mais graves na história recente da Índia, quando em março de 2002 o incêndio de um trem, atribuído a fundamentalistas islâmicos, matou 58 peregrinos hindus, desatando um massacre de muçulmanos que custou a vida de cerca de 2 mil pessoas.