Manifestação contra desvalorização da moeda causa tumultos no Irã

TEERÃ - Tumultos com a polícia e um protesto agitaram o centro de Teerã nesta quarta-feira, 3, no primeiro sinal de descontentamento público com a desvalorização do rial, a moeda do Irã, que nesta semana perdeu mais da metade de seu valor.

Tropas de choque invadiram o distrito de Ferdowsi, onde prenderam cambistas ilegais e ordenaram o fechamento de lojas e casas de câmbio licenciadas. Uma manifestação no Grande Bazar, um dos principais pontos turísticos de Teerã, cujas lojas são vitais para a cidade, foi logo dispersada pela polícia. Os comerciantes ameaçaram não abrir as portas nesta quarta-feira, mas a polícia afirmou que agirá contra os lojistas que aderirem ao protesto.

A população está cada vez mais descontente com a combinação de desvalorização da moeda e aumento de preços, que colocou produtos triviais como carne de frango e de carneiro fora do alcance de muitos iranianos de baixa renda.

O acentuado declínio do rial é atribuído às sanções impostas pelo Ocidente e políticas do governo. O problema também está enfraquecendo o presidente Mahmoud Ahmadinejad, que está sendo culpado por seus adversários de causar a situação.

