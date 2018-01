Manifestação contra guerra reúne 450 mil em Florença Centenas de milhares de manifestantes de toda a Europa marcharam hoje pacificamente na cidade italiana de Florença em protesto contra uma possível guerra contra o Iraque e os efeitos negativos da globalização. A polícia de Florença informou que cerca de 450 mil pessoas participaram da marcha, mas os organizadores disseram que entre 800 mil e um milhão de pessoas tomaram parte do protesto - ponto alto do encontro antiglobalização que começou na quarta-feira e termina amanhã na cidade. A marcha estava sendo considerada o maior desafio para as forças de segurança italianas desde o encontro do Grupo dos Oito (G-8) em Gênova, no ano passado, quando cerca de 300 mil tomaram as ruas e uma onda de violência deixou um morto de centenas de feridos. Carregando faixas com os dizeres "Sem Guerra", os manifestantes caminharam pacificamente pelas ruas de Florença sob os olhares curiosos dos moradores. Em um clima relaxado e jovial, alguns dos manifestantes gritavam ocasionalmente: "Tirem as mãos do Oriente Médio" e "o verdadeiro terrorista é o Ocidente."