Manifestação contra Ortega reúne milhares em Manágua Milhares de pessoas vestidas de branco protestaram na quarta-feira contra os aumentos de preços na Nicarágua e chamaram o presidente Daniel Ortega de ditador por ter posto dois partidos de oposição na ilegalidade. "Acorde e se mobilize contra a pobreza" e "Juntos contra o ditador", diziam os cartazes dos manifestantes, uma mistura de conservadores e centro-esquerdistas frustrados com o governo de Ortega, eleito em 2006. Foi o segundo grande protesto nas últimas semanas contra Ortega, um ex-líder guerrilheiro que chegou ao poder pela primeira vez com a Revolução Sandinista de 1979 e em seguida passou dez anos combatendo os rebeldes Contra, patrocinados pelos EUA. Ortega se elegeu há dois anos prometendo paz e reconciliação, mas irritou a oposição ao impedir que dois pequenos partidos -- um ligado a empresários conservadores, outro por ex-sandinistas -- disputassem as próximas eleições municipais. A manifestação de quarta-feira reuniu muitas pessoas que estão mais preocupadas com os aumentos dos alimentos e da energia, que afetam duramente os mais pobres. Neste ano, motoristas de ônibus e taxistas pararam o trânsito durante uma semana em protesto contra os preços dos combustíveis. "A situação econômica é um desastre, e politicamente todos deveriam ter o direito de votar (em qualquer partido)", disse o professor aposentado Mario Guadamuz, 75 anos, que ganha uma aposentadoria de cem dólares por mês. Ortega espera reagir a essa manifestação com um grande comício do seu partido, no fim de semana, para lembrar a Revolução Sandinista. (Por Ivan Castro) REUTERS FE