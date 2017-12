Manifestação de "intocáveis" deixa Mumbai em alerta A cidade de Mumbai, no oeste da Índia, está em alerta devido à manifestação de milhares de "dalits", os "intocáveis" da sociedade de castas indiana, convocada para esta quarta-feira, uma semana depois de três pessoas morrerem e 60 ficarem feridas em violentos protestos. Os "intocáveis" se reunirão no parque Shivaji, em Mumbai, para lembrar o 50º aniversário da morte de Ramji Ambedkar (1891-1956), um dos primeiros defensores dos direitos dos "dalits" ("sem casta"), o grupo mais baixo no sistema social da religião hindu. Segundo a emissora de televisão "NDTV", várias ruas foram fechadas ao tráfego. Metade dos agentes da Polícia de Mumbai está "a postos" para vigiar a concentração, no local onde foram incinerados os restos de Ambedkar. Os colégios da cidade estão fechados. Muitos escritórios dispensaram seus empregados, acrescentou a "NDTV". Na semana passada, milhares de "dalits" promoveram violentos protestos no estado de Maharashtra. Morreram três pessoas, cerca de 60 ficaram feridas e centenas foram detidas. Além disso, os manifestantes queimaram vagões de dois trens e quase 100 ônibus em diferentes localidades de Maharashtra. A causa dos protestos foi um ato de vandalismo contra uma estátua de Ambedkar, em Kanpur, no estado de Uttar Pradesh, no norte. No estado de Maharashtra, a comunidade "dalit" já estava revoltada há algumas semanas, por causa do assassinato de uma família da casta.