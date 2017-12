Manifestação em Díli deixa tropa australiana em alerta As tropas australianas estão em alerta em Díli, capital do Timor Leste, onde foi convocada para esta terça-feira uma manifestação contra o primeiro-ministro Mari Alkatiri, informa a agência australiana de notícias AAP. Os soldados australianos, equipados para entrar em combate e armados com rifles de assalto, levantaram trincheiras e estabeleceram postos de controle nas principais ruas da cidade, para detectar veículos suspeitos. Os organizadores da manifestação acusam o primeiro-ministro de fazer da polícia um Exército privado a seu serviço e de preparar um plano para assassinar seus rivais políticos. Alkatiri é visto pela maioria dos timorenses, inclusive a oposição e a influente Igreja Católica, como o principal responsável pela onda de violência no país. A violência começou com a cassação de um grupo de cerca de 600 militares, em maio. Eles realizaram várias manifestações em Díli para exigir o fim da discriminação étnica no Exército.