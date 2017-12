Manifestação gigante detém turistas brasileiros em La Paz O brasileiro Silvio Paulo Araldi nunca imaginou que sua passagem pela Bolívia, a caminho de Machu Pichu, no Peru, seria tão complicada. Com a tensão nas ruas da capital La Paz aumentando, Araldi e outros 20 turistas brasileiros que chegaram ao país no sábado acompanham os conflitos entre o Exército e manifestantes de dentro do hotel onde estão hospedados. "Nunca vivi nada parecido com isto", disse o procurador da Fazenda Nacional, em entrevista por telefone. O conflito entre militares e civis no centro da capital paralisou La Paz. "Os acessos à cidade estão completamente bloqueados, não há como entrar ou sair", relatou Araldi, cuja janela acabara de ser atingida por uma bomba de gás lacrimogêneo. O auditor da Receita Federal João Hamilton Rech, que também está hospedado no hotel, contou que o lobby estava tomado pelo gás. A falta de perspectiva de resolução preocupa os turistas, que temem a falta de alimentos. "Por enquanto ainda há comida no hotel, mas ficamos sem água quente no sábado, quando o gás foi cortado", contou Araldi. O embaixador brasileiro em La Paz, Antonino Mena Gonçalves reconhece que a situação é grave. "Não há, neste momento, possibilidade de chegar em segurança ao aeroporto", afirmou à Agência Eestado. De acordo com Gonçalves, todos os brasileiros no país já foram identificados, e a embaixada pediu que fiquem dentro dos hotéis e mantenham a calma. "Naturalmente temos planos de contingência caso a situação piore e seja necessário retirar os brasileiros, mas ainda não parece haver necessidade disso", explicou.