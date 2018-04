Manifestação no Iêmen pede fim de governo de 32 anos Inspirados pela recente revolta na Tunísia, milhares de habitantes do Iêmen pediram hoje o fim da administração de 32 anos do presidente Ali Abdullah Saleh em uma manifestação que parece ser a primeira de larga escala a desafiar o homem forte do país. A manifestação não pode ocorrer nas ruas, mas foi confinada na Universidade de Sanaa, um exemplo das poucas liberdades existentes no país.