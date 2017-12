Manifestação no país Basco reúne milhares de pessoas Milhares de pessoas compareceram hoje à manifestação convocada em San Sebastián (norte da Espanha), sob o lema "Euskal Herria (País Basco) tem a palavra e a decisão", que contou com a participação de alguns dirigentes do partido radical ilegal Batasuna. Na manifestação não foram exibidos símbolos favoráveis ao Batasuna, considerado o braço político do grupo terrorista ETA. Os dirigentes do Batasuna não participaram da linha de frente da passeata, marchando junto ao restante dos manifestantes. A manifestação, que havia sido autorizada pelo departamento basco de Interior e pelo juiz Baltasar Garzón, partiu às 12h45 (de Brasília) das proximidades da Prefeitura de San Sebastián, onde a Ertzaintza (Polícia autônoma basca) montou um cordão de segurança. A Ertzaintza havia recebido instruções do juiz Garzón para que suspendesse a manifestação, caso os agentes observassem que possuía ligação com o Batasuna. A manifestação, na qual foram proferidos gritos de guerra a favor da independência do País Basco e da transferência dos presos do grupo terrorista ETA para prisões bascas, foi liderada por seis jovens vestidos com trajes tradicionais bascos, que levavam uma ikurriña (bandeira basca), uma bandeira do Líbano e outra da Palestina. A manifestação foi considerada por seus organizadores como uma das maiores realizadas nos últimos anos em San Sebastián. Antes do início da manifestação, o porta-voz do Batasuna, Joseba Permach, ressaltou "a importância do apoio das milhares de pessoas que se reuniram em favor do País Basco".