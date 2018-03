Manifestação pela legalização de imigrantes reúne milhares nos EUA Milhares de pessoas se manifestaram domingo nas cidades de Dallas e Fort Worth, no Texas, e em Salt Lake City, Utah, para pedir a aprovação de uma reforma migratória que regulariza a situação de 12 milhões de imigrantes ilegais nos EUA. Grande parte dos manifestantes trazia bandeiras americanas e vestia camisetas brancas em sinal de paz e outras em que se lia "Não ao HR 4437". O HR 4437 é um projeto de lei aprovado pela Câmara de Representantes americana em dezembro, que prevê a construção de um muro na fronteira entre EUA e México e considera criminosos os que ajudarem os ilegais. Centenas de membros das forças de segurança acompanharam a manifestação em Dallas, cidade que tem uma grande população de imigrantes, entre eles kosovares, mexicanos, bósnios, iraquianos, salvadorenhos e colombianos. Os imigrantes e seus filhos, nascidos dentro e fora dos EUA, representam 40% dos moradores do norte do Estado do Texas. Pesquisa Uma pesquisa da empresa Ipsos indica que a imigração está entre os três temas que mais preocupam os americanos, atrás apenas da Guerra do Iraque e da Economia. A pesquisa, realizado entre 3 e 5 de abril, revela que para 19% dos americanos a maior preocupação é a Guerra do Iraque, seguido de 14% que afirmam que a Economia é o assunto prioritário e, em terceiro lugar, está a imigração, com 13%. Este número é quatro vezes superior aos dados divulgados em janeiro. Em 2005, as autoridades americanas detiveram cerca de 1,2 milhão de imigrantes na fronteira com o México, segundo números fornecidos por funcionários do governo.