Manifestação pela paz pode levar três freiras à cadeia Três freiras pacifistas que correm o risco de ir para a cadeia por danificar um silo de míssil disseram a uma multidão de apoiadores que não estão com medo. Vestidas de preto, as irmãs dominicanas disseram às cerca de 150 pessoas ao redor da corte federal que receberam milhares de cartas de apoio. ?A esperança do mundo repousa em nossos ombros?, disse a irmã Jackie Hudson, de 68 anos. ?Fizemos a nossa parte. E vocês?? Durante uma audiência para emissão da sentença, nesta sexta-feira, os advogados das freiras pediram que o juiz fosse complacente, dizendo que mesmo as testemunhas da acusação afirmaram que as religiosas não puseram em risco a segurança nacional. As mulheres foram condenadas, em abril, por obstrução da segurança nacional e dano a propriedade federal. Elas deram marteladas num silo de míssil e desenharam uma cruz de sangue sobre ele. A pena máxima prevista é de 30 anos. A promotoria pediua pena mínima, de seis a oito anos.