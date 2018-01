Manifestação pró-Israel atrai 30.000 em Londres Dezenas de milhares de manifestantes pró-Israel se reuniram hoje em Trafalgar Square, no centro de Londres, para pedir por paz no Oriente Médio e um por um fim aos ataques suicidas palestinos contra israelenses. A praça foi tomada pela bandeira azul e branca de Israel e por faixas proclamando solidariedade ao país. O ex-primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu foi o principal orador do ato, que segundo seus organizadores foi a maior demonstração de apoio a Israel já realizada na Grã-Bretanha. A polícia estimou em 30.000 o número de presentes. Leia o especial