Manifestação reúne 50 mil pela paz em Tel Aviv Em um claro desafio à política do governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, cerca de 50 mil israelenses lotaram a praça central de Tel Aviv pedindo ao governo que ?abandone os territórios, pelo bem de Israel?. Cercado por um cordão policial, a manifestação atraiu israelenses de diferentes partes do país. Zeev Hertzog, de 60 anos disse que, conforme vai aumentando a violência, mais israelenses sairão às ruas para protestar contra a ocupação de Israel na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A manifestação contou com a presença de artistas, escritores e políticos. A cantora Yaffa Yarkoni disse que sofreu ameaça de morte, mas que mesmo assim decidiu se unir ao grupo. O autor Amos OZ pediu a renúncia do líder palestino, Yasser Arafat, e do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, a quem descreveu como ?líderes miseráveis?. Oz ainda pediu aos israelenses que abandonem os assentamentos judaicos em territórios palestinos e se assentem em cidades Israelenses. Outros manifestantes compartilharam das posições de OZ. ?Acho que a ocupação [de territórios palestinos] é muito negativa para os outros israelenses?, disse Tali Goren-Sapir, de 44, que participou da manifestação com seus dois filhos. ?Nos convertemos em uma sociedade violenta?, completou.