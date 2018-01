Manifestações esparsas em dia nacional de protesto no Peru Com manifestações esparsas, o primeiro dia nacional de protestos contra o governo do presidente Alejandro Toledo, há 9 meses no poder, foi considerado "um fracasso" pelo ministro do Interior, Fernando Rospigliosi. "Este dia de violência planejado por alguns grupos foi em boa parte um fracasso", afirmou Rospigliosi. Grupos cívicos das cidades de Arequipa e Tacna haviam convocado uma greve regional em protesto contra a privatização de duas companhias de eletricidade. Coincidindo com o movimento, vários sindicatos nacionais e grupos de outras regiões também marcaram suas próprias manifestações para hoje. O dia foi considerado como o primeiro protesto nacional contra Toledo, cujas taxas de aprovação caíram abaixo de 25% desde que ele assumiu o poder em julho passado. Funcionários do governo haviam advertido que grupos extremistas poderiam promover incitações à violência e bloqueio de estradas durante os protestos. Rospigliosi disse que houve alguns bloqueios em rodovias e greves parciais em Arequipa e Cuzco, uma província andina no sul do país que é o carro-chefe do turismo no Peru, mas acrescentou que a situação em Lima e outras províncias do norte era "absolutamente normal". As autoridades também indicaram a ocorrência de alguns bloqueios de estaadas na região montanhosa dos Andes. O trânsito fluiu livremente em Lima - a espalhada capital onde vivem 8 milhões de pessoas -, até um pouco mais desobstruído do que em dias comuns, já que muitos motoristas de ônibus preferiram ficar em casa temendo represálias dos grevistas. Algumas centenas de manifestantes marcharam pacificamente pelo centro de Lima, segurando faixas e gritando slogans contra a política econômica de livre mercado e planos de privatizações do governo. Em Arequipa, a segunda maior cidade do Peru, com 1 milhão de habitantes, várias centenas de pessoas protestaram pacificamente na praça central. A queima de alguns pneus espalhou fumaça negra pela zona. Toledo tem sido amplamente criticado por sua falta de liderança e por não cumprir a maior parte de suas promessas de campanha enquanto ele tenta reativar a economia, em forte queda há quatro anos, e assim gerar milhares de novos empregos.