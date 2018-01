Manifestações marcam discurso do presidente do Chile Graves distúrbios e uma violenta repressão policial que deixou cinco feridos e mais de 100 detidos marcaram nesta terça-feira a apresentação feita pelo presidente chileno, Ricardo Lagos, do terceiro relatório anual diante do Congresso, em Valparaiso, a 140 quilômetros de Santiago. Os ferimentos e as detenções, entre eles o presidente e o vice-presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile, Rodrigo Bustos e Rodrigo Hernández, respectivamente, foram registrados durante uma marcha de estudantes e trabalhadores, que fora repelida violentamente por policiais com o auxílio de gás lacrimogêneo e jatos d´água. Embora não tenha sido testemunha direta das manifestações, que pediam mais recursos para a educação superior, Lagos interrompeu o discurso oficial para se referir aos protestos estudantis. "Compreendo os jovens que protestam. Compreendo que venceu a democracia: nós que estão aqui (dentro) lutamos para que os que estão do lado de fora possam protestar. Só peço que façam com o rosto descoberto", disse Lagos.