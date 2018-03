Manifestações pedem liberdade para os seqüestrados pelas Farc

Pelo menos um milhão de colombianos vestidos com camisetas brancas e bandeiras com as cores da Colômbia saíram em marcha pelas principais cidades do país com gritos de "libertação já". O protesto visa a libertação de seqüestrados em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). As emissoras de TV mostram manifestações similares de colombianos residentes em El Salvador, Honduras, Bolívia, Brasil, Espanha, França, Estados Unidos, Austrália e China. O comandante geral da Polícia Rodolfo Palomino assegurou que cerca de 17 mil policiais e integrantes do programa de segurança cidadã prestam serviço de vigilância nas sete marchas programadas em diferentes setores da capital colombiana. A iniciativa da marcha foi idéia do sargento da polícia, Julio César Buitrago, no dia dois de julho deste ano, horas depois de ter sido uma das 15 pessoas resgatadas em uma operação militar em zona de selva no sul do país, depois de ter passado mais de cinco anos em poder das Farc. A decisão de Buitrago foi imediatamente seguida pela ex-candidata a presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, grupos de ativistas e meios de comunicação, que convidaram os colombianos a participarem da marcha vestidos com camisetas brancas. Clara Rojas, diretora da campanha de Ingrid Betancourt, seqüestrada em 2002 e libertada este ano, fez um chamado ao novo comandante das Farc, Alfonso Cano, para que em nome da "reconciliação" liberte todos dos seqüestrados em poder de sua organização. Segundo o governo colombiano, se encontram em poder das Farc mais de 700 pessoas em diferentes áreas da Colômbia, incluindo militares e políticos, alguns deles vivendo há mais de 11 anos na selva. Apoio Sob um sol de mais de 30 graus, em meio à floresta amazônica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também entrou na corrente em defesa da liberdade dos reféns ainda em poder das Farc. Acompanhado dos seus colegas Álvaro Uribe, colombiano, e Alan Garcia, do Peru, Lula molhou as mãos na tinta para imprimi-las em um monumento "Compromisso pela Paz" e citou o hino da República para uma multidão que se acotovelava no estádio da cidade de Letícia, na fronteira com o Brasil. "Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós", citou Lula, atribuindo a frase ao "poeta" brasileiro, sem citar nominalmente o autor da letra do hino, Medeiros Albuquerque . "Liberdade para todos", discursou na cerimônia que antecedeu a um show da cantora colombiana Shakira, parte das comemorações do dia nacional da Colômbia que se transformam em atos em todo País pedindo o fim das Farc. A cantora Shakira fez o apelo que Uribe mais gostaria de ouvir: "Se libertem do seu próprio seqüestro, que vocês também estão seqüestrados. Abandonem o caminho da violência", disse a cantora, hoje a maior celebridade colombiana. Nos EUA, em frente à Casa Branca, centenas de manifestantes, a maioria deles colombianos, se reuniram para pedir a libertação de todos os seqüestrados na Colômbia. Durante o ato, os presentes agitaram bandeiras colombianas, tocaram músicas típicas e proferidas palavras de ordem como "Libertem eles já, já, já" e "Viva o Exército, viva a Polícia". Entre os manifestantes, estava Jo Rosano, mãe de Marc Gonsalves, um dos três americanos que estavam em poder das Farc e foram resgatados no último dia 2, junto com a franco-colombiana Ingrid Betancourt e mais 11 militares e policiais colombianos. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o chileno José Miguel Insulza; o embaixador da Colômbia na OEA, Camilo Ospina; e diplomatas de Peru, Panamá, Chile, EUA e Guatemala também marcaram presença no protesto. (com Lisandra Paraguassu)