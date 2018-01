Manifestações pelo Dia do Trabalho no mundo O Dia do Trabalho está sendo comemorado hoje em todo o mundo com manifestações. Na França, pelo menos meio milhão de pessoas protestaram hoje em todo o páis contra o líder ultradireitista e candidato, Jean-Marie Le Pen, a apenas quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais. As manifestações contra o extremismo foram o tema predominante nas comemorações. Para a tarde, está programada uma grande concentração em Paris contra Le Pen. A previsão é de que 200 mil pessoas estejam presentes à manifestação, que terá a participação do prefeito da cidade, Bertrand Delanoe. ?Temos de defender os valores da França, como a luta contra o racismo e o antisemitismo?, disse Delanoe. Também em Paris, os adeptos de Le Pen, vindos de todas a regiões do país, marcharam até o monumento em homenagem a Joana D?Arc, a heroína nacional da França, gritando slogans como ?Le Pen presidente!?. O candidato à presidência pela Frente Nacional, participou da marcha protegido por um forte esquema de segurança. Espanha Em Madri, o tema dos principais sindicatos nas comemorações do Dia do Trabalho foi ?Melhora da proteção contra o desemprego, já!?. As manifestações foram uma advertência ao governo espanhol para que recue na proposta de um conjunto de leis consideradas injustas. Para o governo, o pacote visa o crescimento do número de postos de trabalho até 2010. Os sindicatos e centrais ameaçam fazer uma greve geral em 20 de junho contra as medidas. Rússia Na Rússia, milhares de pessoas fizeram passeatas pelas ruas das cidades carregando bandeiras vermelhas e outros símbolos da antiga União Soviética. Em Moscou, pelo menos 140 mil russos tomaram parte das manifestações, as maiores nos últimos 10 anos. Para os manifestantes, a Rússia não está se desenvolvendo por causa da política econômica do presidente Vladimir Putin. Alemanha Em Berlim, centenas de pessoas marcharam pelo subúrbio da cidade protestanto contra o nazismo. A polícia bloqueou parte do centro para evitar manifestações violentas. Mesmo assim aconteceram conflitos com anarquistas que foram dispersados com bombas de gás. Em todo o país as polícias ficaram em alerta por causa dos protestos do Dia do Trabalho. Mas, desta vez, houve também manifestações de luto por causa do assassinato de 16 pessoas de uma escolha de Erfurt, na última sexta-feira. Filipinas Em Manila, o presidente Joseph Estrada agitou a bandeira do país na entrada do Palácio Presidencial comemorando o primeiro ano de aniversário do violento protesto contra a então presidenta Gloria Macapagal Arroyo, que coincide com o Dia do Trabalho - a tentativa de golpe, em 2001, matou seis pessoas. Hoje, as manifestações tiveram como tema discussões sobre os salários e também a presença de tropas norte-americanas que estão no país para exercícios militares. China Pela primeira vez na história, a China rendeu honras aos ?novos capitalistas?. O governo premiou com a ?Medalha do Trabalho? quatro homens de nogócios chineses junto a trabalhadores ?tradicionais? como mineiros e outros representantes da da classe operária. A outros dez empresários privados, foi conferido o título de ?Trabalhadores Modelos?. Papa Na sua audiência geral das quartas-feiras, o papa João Paulo II rezou pela passagem do 1º de Maio, e disse que o trabalho dá dignidade às pessoas, assim como o ?pão de cada dia?. O papa afirmou também que o trabalho representa também a realização pessoal de cada um. ?Eu convido a todos para se unirem a mim e rezarem pelos trabalhadores, especialmente por aqueles que passam por dificuldades?, disse ele.