Manifestante é morto em conflito no Iêmen Um manifestante contrário ao regime foi morto quando forças de segurança do Iêmen atiraram contra dezenas de manifestantes em confrontos durante a noite nas cidades de Taez e Sanaa, disseram autoridades médicas no domingo. "Um manifestante morreu devido aos ferimentos no sábado", disse um médico em um hospital de campana na cidade de Taez, ao sul da capital.