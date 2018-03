Manifestantes apedrejam escritórios da ONU no Congo Milhares de manifestantes atacaram hoje os escritórios da Organização das Nações Unidas (ONU) no leste do Congo hoje. Eles lançaram pedras contra a parede que cerca o local, na capital provincial de Goma, afirmou uma porta-voz da entidade. Além disso, carros e janelas foram destruídos pelos manifestantes. Há descontentamento no leste do país pois uma força de mantenedores de paz da ONU de 17 mil homens foi incapaz de proteger a população local de um ataque rebelde. Dezenas de milhares de civis tiveram que fugir de suas casas. Centenas de soldados retornavam de uma frente de batalha em tanques, jipes, caminhões e a pé. Aparentemente tratava-se de uma retirada das forças do governo, sob ataque de rebeldes ligados ao renegado general Laurent Nkunda.