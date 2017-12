Manifestantes atacam posto policial no Haiti; um morto Uma aliança de oposição cancelou a manifestação marcada para este domingo em Cap-Haitien, no norte do Haiti, mas manifestantes em Gonaives, no oeste, deixaram um morto e três feridos durante um ataque a um posto policial. O protesto de Gonaives foi feito por seguidores de Amiot Metayer, líder de uma gangue conhecida como ?Exército Canibal?, encontrado morto, com o corpo crivado de balas, em setembro. No ataque deste fim de semana, três policiais foram feridos e uma criança que passava pelo local acabou morta, atingida por uma bala perdida. Os seguidores de Metayer, que era acusado de usar sua gangue para intimidar opositores do governo, acreditam que a administração do presidente Jean-Bertrand Aristide é responsável pela morte, dizendo que seu líder tinha informações contra Aristide. O governo nega envolvimento no crime, e o presidente se recusa a renunciar conforme exigem os opositores. Os protestos, violentos, já deixaram pelo menos dez pessoas mortas e 34 feridas a bala em Gonaives. Na cidade de Cap-Haitien, correligionários de Aristide montaram barricadas com pneus em chamas, na sexta-feira, para impedir a manifestação de opositores prevista para esta sexta-feira, e o protesto acabou cancelado.