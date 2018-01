Manifestantes bloqueiam edifício do gabinete ucraniano Grupos de manifestantes se concentraram diante da sede do governo da Ucrânia para impedir que o primeiro-ministro, Viktor Yanukovych, convoque seu gabinete. Ele se nega a aceitar sua derrota nas eleições presidenciais realizadas no último final de semana e o vencedor, Viktor Yushchenko, pediu à população para manter a pressão sobre o rival. Cerca de mil pessoas bloquearam as entradas do edifício e não permitem a passagem de automóveis e de pessoas. Com roupas e bandeiras laranjas, eles gritam "renúncia" ao ritmo de tambores. Em primeiro de dezembro, o parlamento da Ucrânia votou contra o governo de Yanukovych, em uma moção de censura que lhe dava 60 dias para seguir funcionando antes da formação de novo gabinete. A moção obriga o primeiro-ministro a renunciar, o que Yanukovych se nega a fazer. Crise na Ucrânia