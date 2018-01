Manifestantes brigam durante protesto contra ofensiva de Israel Um protesto, na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro contra a ofensiva militar promovida por Israel no Líbano foi marcado por uma briga entre defensores do Estado palestino e descendentes de libaneses. Depois que os ânimos se acalmaram, os manifestantes caminharam pelas principais vias do centro até o prédio da Assembléia Legislativa (Alerj). Aproximadamente cem pessoas, a maioria carregando bandeiras do Líbano, estiveram no ato, que teve a participação de um sacerdote ortodoxo, de um católico e de um muçulmano. Diversos deputados da Alerj aderiram a um abaixo-assinado que pede o fim das hostilidades no Oriente Médio e será enviado aos dirigentes de Israel e do Líbano, após circular pelos parlamentos das principais cidades da América Latina.