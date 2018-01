Manifestantes contestam eleições no México Atendendo à convocação do candidato derrotado nas eleições presidenciais no México, realizadas na semana passada, partidários do candidato Andres Manuel Lopez Obrador tomaram as ruas na Cidade do México. A multidão atendeu ao pedido de Obrador, que está convicto de sua vitória nas eleições. Ele possui milhões de seguidores que estão inconformados com a derrota. Obrador e seus partidários acreditam que o protesto pode pressionar o governo a impugnar os resultados do pleito, que deu a vitória a Felipe Calderón por uma margem de apenas 0,58 pontos percentuais.