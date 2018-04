Manifestantes desafiam aiatolá e líder da oposição fala em ''martírio''

Opositores iranianos desafiaram ontem as advertências feitas na véspera pelo líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, e saíram às ruas novamente para protestar contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad numa votação que eles dizem ter sido fraudada. Segundo a TV CNN, um hospital local confirmou a morte de 19 pessoas durante o confronto com a políca, mas esse número pode chegar a 150. Enquanto isso, o líder opositor, Mir Hossein Mousavi, voltou a pedir a anulação da eleição presidencial e, segundo aliados citados pela agência Reuters, disse estar "pronto para o martírio". Conheça o histórico de conflitos no Irã e acompanhe as últimas notícias Desde o início da manhã de ontem, helicópteros sobrevoaram Teerã e forças de segurança tomaram posição em locais estratégicos, numa tentativa de evitar protestos. Segundo testemunhas, pelo menos 3 mil pessoas tentaram chegar à Praça Enqelab, no centro da capital, mas foram impedidas pela polícia com canhões de água e bombas de gás lacrimogêneo. Manifestantes reagiram queimando veículos. Dezenas de opositores foram golpeados por policiais ou milícias pró-governo e ao menos um civil foi ferido a bala. A Universidade de Teerã foi cercada e esvaziada pela polícia enquanto estudantes gritavam "Morte à ditadura". Outros manifestantes, em pequenos grupos, fizeram protestos em vários pontos de Teerã e nas cidades de Isfahan, perto da capital, e Shiraz, no sul do país. O presidente dos EUA, Barack Obama, criticou ontem a repressão a civis. No fim da tarde, um suicida detonou os explosivos que levava atados ao corpo perto do mausoléu do líder da Revolução Islâmica de 1979, aiatolá Ruhollah Khomeini, segundo o chefe adjunto da polícia iraniana, Hossein Sadjedinia, citado pela TV estatal. A explosão teria matado apenas o homem-bomba e deixado oito feridos, mas não pôde ser confirmada pela imprensa independente. Analistas dizem que o ataque ao mausoléu pode gerar uma reação violenta de conservadores. A oposição iraniana está protestando há uma semana para denunciar fraude nas eleições do dia 12 e exigir a recontagem de votos - possibilidade afastada ontem pelo Conselho de Guardiães. "Mesmo que não estejamos obrigados legalmente, estamos dispostos a recontar 10% das urnas na presença de representantes dos três candidatos derrotados", disse o porta-voz do Conselho, Abas Ali Kadkhodaei. Na sexta-feira, Khamenei fez um duro discurso na Universidade de Teerã exigindo o fim dos protestos e responsabilizando a oposição por qualquer "derramamento de sangue". O líder opositor Mousavi - que obteve 34% dos votos nas eleições (contra 63% do radical Ahmadinejad) - rejeitou a decisão de ontem do Conselho dos Guardiães, exigindo a anulação da eleição. Ele apareceu num protesto no sul de Teerã e pediu a aliados que convoquem uma greve geral caso seja detido. "Estou pronto para o martírio", disse. Depois, postou em seu site um comunicado no qual deixou claro que seu objetivo não é desafiar o Estado islâmico.