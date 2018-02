Manifestantes desafiam toque de recolher em Baltimore

A polícia de Baltimore utilizou ontem gás lacrimogêneo para reprimir centenas de manifestantes que desafiaram o toque de recolher decretado na cidade. Foi a segunda noite seguida de protestos - os piores desde 1968 - pela morte de um jovem negro sob custódia policial. Ao falar sobre o tema, o presidente Barack Obama afirmou que casos como o de Freddie Gray levantam "perguntas preocupantes" e o que os EUA assistem não é novo, mas uma "crise que se desenvolveu lentamente".

"Há departamentos de polícia que têm de fazer um exame de consciência. Há algumas comunidades que têm de fazer um exame de consciência. Mas principalmente acho que nós, como país, temos de fazer um exame de consciência", declarou Obama, em uma entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que está em visita oficial aos EUA.

Gray, de 25 anos, morreu no dia 19 depois de sofrer danos na coluna vertebral quando estava sob custódia da polícia. O caso deu combustível à revolta popular do ano passado em consequência das mortes de negros desarmados por policiais brancos em Ferguson, em Nova York, entre outros.

A polícia de Baltimore comunicou que 15 de seus efetivos ficaram feridos, 6 deles gravemente, durante os protestos. A fumaça ainda pairava ontem sobre as ruas enquanto bombeiros corriam para conter os estragos resultantes da violência, que veio à tona a poucos quarteirões do funeral de Gray e se espalhou por boa parte da vizinhança pobre do oeste da cidade. Quinze edifícios e 144 veículos foram incendiados e quase 200 pessoas foram presas, de acordo com a prefeitura.

Morte suspeita. Voluntários limpavam destroços chamuscados diante de uma farmácia à vista de dezenas de policiais com equipamento de choque. Soldados da Guarda Nacional começaram a se mobilizar na cidade ontem, especialmente diante da delegacia para onde os policiais levaram Gray quando ele se feriu.

O governador de Maryland, Larry Hogan, declarou estado de emergência. A prefeita de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, impôs toque de recolher de uma semana na cidade de maioria negra.

Gray foi preso no dia 12 enquanto fugia de policias. Ele foi transportado para a delegacia em um furgão e sofreu a lesão na coluna que causou sua morte uma semana depois. Um advogado da família disse que sua coluna sofreu um rompimento de 80% junto ao pescoço quando estava em custódia. Seis policiais foram suspensos. / REUTERS e EFE