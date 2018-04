Manifestantes do movimento Occupy são presos em Washington Onze manifestantes do movimento Occupy foram presos na McPherson Square, em Washington, um dos últimos redutos ainda ocupados por integrantes do movimento nos Estados Unidos. As prisões foram realizadas enquanto policiais tentavam retirar as tendas dos manifestantes montadas na praça, na noite de sábado. O movimento protesta contra a influência das corporações na sociedade e no governo dos Estados Unidos.