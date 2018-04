Manifestantes do Ocupe Londres são despejados

LONDRES - A polícia acabou com um acampamento de manifestantes anticapitalismo perto da Catedral de Saint Paul no início desta terça-feira, 28, em Londres, prendendo 20 pessoas. Com isso, chegou ao fim o último dos grandes protestos do movimento Occupy (Ocupe) pelo mundo - entre eles o chamado Ocupe Wall Street.

Policiais foram ao local no início da madrugada da terça-feira, levando ativistas a resistir e lançar bombas de gás na tentativa de impedir o desalojamento. Cerca de 50 ou 60 manifestantes estavam presentes, menos que os cerca de 200 que estavam na região da catedral no início do protesto de outubro.

A polícia londrina informou em comunicado que a ordem foi cumprida, seguindo ordem do Tribunal Superior. "A operação foi em grande medida pacífica", destacou a polícia, citando as 20 prisões até às 4h30 (hora local).

O Ocupe a Bolsa de Londres começou em uma área da Catedral de Saint Paul, no coração do distrito financeiro, em 15 de outubro, em apoio a uma ação similar em Nova York. Havia, porém, um desânimo desde a quarta-feira, quando o tribunal de apelações negou um recurso dos manifestantes contra o desalojamento no local.

As informações são da Dow Jones.