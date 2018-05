Manifestantes e polícia se enfrentam em Atenas

Policiais e manifestantes se enfrentaram nesta quarta-feira nas ruas de Atenas, capital da Grécia.

Os confrontos ocorreram em um dia de greve geral no país, convocada pelos sindicatos depois que o Parlamento grego aprovou uma série de reformas econômicas.

Manifestantes jogaram bombas incendiárias e pedras contra os policiais, que responderam com gás lacrimogêneo.

Um ex-ministro conservador foi agredido pela multidão na saída do prédio do Parlamento. O congressista foi alvo de socos e terminou com o nariz sangrando, enquanto os manifestantes gritavam "ladrão".

Entre as reformas aprovadas, está um valor máximo para os salários de funcionários de vários serviços públicos gregos.

Os ajustes são uma exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia (UE), depois de um empréstimo de 110 bilhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) concedido à Grécia em maio deste ano.