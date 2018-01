Manifestantes e polícia se enfrentam em Jerusalém Manifestantes israelenses e palestinos enfrentaram a tropa de choque da polícia nesta quarta-feira, quando uma escavadeira tentava dar seqüência à construção de um novo bairro judeu em Jerusalém Oriental, um setor da cidade sagrada reivindicado pelos palestinos. Um empreiteiro israelense iniciou a construção no domingo. A iniciativa desencadeou críticas por parte de funcionários do governo dos Estados Unidos e da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Os palestinos alegam que o projeto viola o roteiro para a paz, um plano endossado recentemente pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Os choques começaram quando cerca de 20 manifestantes do grupo israelense Paz Agora, com ramos de oliveira nas mãos, armaram uma barreira humana para bloquear o caminho da escavadeira. A polícia chegou em seguida para tentar dispersá-los. Pelo menos um homem foi algemado e detido e outro ficou deitado no chão até ser retirado por paramédicos, em uma maca. Não há detalhes sobre os ferimentos sofridos. Os policiais recuaram depois da intervenção do parlamentar israelense Ran Cohen, do pacifista Partido Meretz. A máquina seguiu com seu trabalho em outro local e os manifestantes foram embora depois da intervenção.