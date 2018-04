Manifestantes e polícia se enfrentam em Seul Cerca de 50 mil manifestantes entraram ontem em confronto com a polícia sul-coreana na capital do país, Seul (foto). Os protestos foram contra o tratado de livre comércio assinado pela Coréia do Sul com os EUA. Os conflitos começaram quando os ativistas tentaram quebrar uma barreira policial e ganhar acesso à rua da embaixada americana.