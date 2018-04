Manifestantes egípcios incendeiam prédio do governo em Suez

ISMAÍLIA - Manifestantes em Suez colocaram fogo em um prédio do governo e tentaram incendiar um escritório local do partido governante do Egito na noite desta quarta-feira, 26, disseram testemunhas e forças de segurança.

Os manifestantes jogaram bombas incendiárias no gabinete do Partido Nacional Democrático, mas falharam em incendiá-lo. A polícia lançou gás lacrimogêneo para tentar afastar os manifestantes.

Autoridades na cidade ordenaram que o comércio fechasse após o começo dos protestos. Os confrontos com a polícia deixaram 55 pessoas feridas, de acordo com testemunhas.