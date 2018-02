Manifestantes em Hong Kong voltam a ocupar o centro com barracas

HONG KONG - Centenas de manifestantes se reagruparam no centro de Hong Kong nesta sexta-feira, 10, para pressionar por mais democracia na região, um dia após o governo ter cancelado o diálogo com os estudantes em meio a um impasse que já dura duas semanas e abalou o centro financeiro do território da China.

Muitos manifestantes chegaram com barracas, sugerindo que podem ficar por um bom tempo no local, apesar de um pedido da polícia para que removessem os obstáculos que bloqueavam as principais vias que conduzem ao distrito financeiro central, causando trânsito e caos no transporte com engarrafamentos de vários quilômetros.

A polícia disse que tomaria medidas em um momento apropriado, sem especificar quando. "Eu instalei minha barraca aqui sob a ponte e irei para a ocupação quando puder", disse Wong Lai-wa, de 23 anos. "Eu posso voltar para a escola durante o dia, mas farei todo o esforço para voltar."

Os manifestantes estão bem equipados, com estações de abastecimento estocadas com itens como água, biscoitos, macarrão e cereais. Eles também têm chuveiros improvisados e dezenas de tendas.

A decisão do governo de cancelar as conversas com os estudantes ocorreu após legisladores democráticos terem exigido que as autoridades anticorrupção investigassem um pagamento de US$ 6,4 milhões feito por uma empresa ao líder da cidade, Leung Chun-ying, enquanto ocupava o cargo. / REUTERS