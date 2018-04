Manifestantes enfrentam polícia após vitória de Ahmadinejad

Eleitores da oposição enfrentaram a polícia nas ruas de Teerã neste sábado após o anúncio da vitória do presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad nas eleições presidenciais de sexta-feira. Apesar de a polícia ter proibido as manifestações, os partidários da oposição tomaram as ruas da capital gritando palavras de ordem como "liberdade" e acusando o presidente de "ladrão". O seu adversário, o moderado Mir Hussein Mousavi, chamou, porém, o resultado de uma "charada perigosa", que pode levar a uma tirania no país.

Veja também:

Derrotado, reformista quer anular eleição no Irã

Blog: novo mapa político Oriente Médio está completo

Blog: iranianos fizeram sua escolha

Perfil: Economia é desafio para a reeleição de Ahmadinejad

Perfil: Mousavi, o reformista que desafia Ahmadinejad

Entenda como funcionam as eleições iranianas

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

A polícia usou cacetetes para tentar dispersar uma multidão de três mil pessoas, a maioria jovens vestidos com a cor verde, da oposição. Segundo a BBC, quatro motocicletas da polícia foram incendiadas perto do ministério do Interior. Ao mesmo tempo, eleitores do presidente tomaram as ruas para comemorar sua reeleição, agitando bandeiras e fazendo buzinaço.

A polícia iraniana enfrentou simpatizantes de Mousavi, que vestidos de verde ocuparam as ruas protestando contra o resultado do pleito. Eles atearam fogo em pneus nas proximidades do Ministério do Interior, onde o resultado oficial foi anunciado, na maior manifestação já presenciada por Teerã na última década. A polícia respondeu com violência, batendo com clavas nos manifestantes e amassando automóveis. Em uma outra rua principal de Teerã, cerca de 300 jovens bloquearam uma avenida, enquanto gritavam: "Ahmadi, que vergonha Deixe o governo". Testemunhas dizem que um banco comercial estaria pegando fogo em algum lugar da cidade.

Manifestantes enfrentam polícia nas ruas em Teerã, após divulgação de reeleição presidencial

As proporções da vitória de Ahmadinejad, que conseguiu quase o dobro dos votos do ex-primeiro-ministro Mousavi nas eleições de sexta-feira, decepcionou as expectativas de que a disputa iria no mínimo para o segundo turno. O ministro do Interior, Sadeq Mahsouli, anunciou que Ahmadinejad levou 62,6% dos votos, contra 33,75% de Mousavi. O comparecimento às urnas foi um recorde: 85%. Mousavi protestou contra o que ele chamou de violações óbvias. " lerto que não vou me entregar a essa charada perigosa. O resultado da ação de algumas autoridades vai colocar sob risco os pilares da República Islâmica e vai estabelecer uma tirania", disse o candidato num comunicado divulgado à Reuters.

O Comitê para Proteger o Voto do Povo, criado pelos três candidatos de oposição, disse que não aceitará os resultados, alegando fraude. O grupo pediu ao Conselho dos Guardiães do Irã - um poderoso órgão controlado por clérigos conservadores - que anule os resultados e convoque novas eleições. Após a divulgação dos resultados, a polícia fez uma barreira em frente ao comitê de campanha de Mousavi, impedindo que seus partidários dessem uma coletiva de imprensa.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei parabenizou Ahmedinejad pela vitória e pediu a seus opositores que evitem "provocações". Em um comunicado, Ali Khamenei elogiou o alto comparecimento dos eleitores às urnas na sexta-feira, descreveu o pleito como uma "grande celebração" e pediu calma após a divulgação dos resultados. "Inimigos podem querer estragar a doçura deste evento com algum tipo de provocação", disse o aiatolá.

Relação com o ocidente

Analistas iranianos e ocidentais receberam o resultado com descrédito. Segundo eles, a reeleição do atual presidente vai desapontar o Ocidente, que busca convencer o Irã a suspender atividades nucleares que, esses países suspeitam, têm como objetivo produzir bombas. A vitória de Ahmadinejad pode complicar ainda mais os esforços do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de se aproximar de Teerã.