Manifestantes entram em choque com a polícia no Egito A tropa de choque da polícia egípcia reprimiu nesta quinta-feira manifestantes que pretendiam juntar-se a um grupo que protestava a poucas quadras da Embaixada de Israel no Cairo. Apesar de terem ficado separados um do outro, os dois grupos exigiam que líderes árabes se reunissem para uma reunião de "cúpula para a guerra" com o Estado judeu. Aproximadamente uma centena de estudantes universitários protestou no campus da faculdade e depois seguiu para participar de uma pequena manifestação de ativistas islamitas e esquerdistas contra Israel que ocorria não muito longe dali. A tropa de choque rapidamente posicionou pesadas barreiras de metal para impedir que os dois grupos se juntassem e começou a bater nos manifestantes. Cerca de 2.000 membros da tropa de choque estavam na área e mais soldados estavam a caminho. Policiais foram vistos levando um manifestante. Não havia informações sobre feridos. Os dois grupos ficaram a poucos metros de distância um do outro e conseguiram coordenar o protesto com palavras de ordem contra os Estados Unidos e Israel. Uma faixa continha os dizeres: "Deus é maior que a América, o sionismo e todos os tiranos, traidores e governantes juntos." Eles também se queixaram que não foi suficiente a condenação de seus líderes ao assassinato do líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, durante um ataque aéreo promovido por Israel na última segunda-feira. "Queremos uma cúpula para a guerra. Nada de condenações, nada de negociações", gritavam eles enquanto empunhavam fotografias de Yassin e bandeiras palestinas.