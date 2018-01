Manifestantes farão cortejo antiglobalização na Itália Vários grupos antiglobalização realizarão amanhã, em Roma, uma manifestação como parte da mobilização nacional decidida pelo Fórum Social de Gênova depois dos dramáticos distúrbios ocorridos no final de semana durante a cúpula do G-8. A marcha partirá às 17h30 (horário local) da Praça da República e seguirá até a Praça Santos Apóstolos, a cerca de 200 metros da Piazza Venezia. A manifestação, organizada pela Rede Antiglobalização Econômica (Rage) de Roma, contará com a participação da Refundação Comunista, dos verdes e das Associações para a Renovação da Esquerda.