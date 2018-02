Manifestantes fazem ato em frente ao Consulado da Síria, na Avenida Paulista

Cerca de 20 manifestantes fazem um ato pró povo sírio em frente ao Consulado do país em São Paulo, na Avenida Paulista, altura do número 326. A Polícia Militar informa que a manifestação ocorre ao menos desde as 12h53, de forma pacífica, e não há registro de incidentes. O trânsito na avenida flui bem e não há interdições, diz a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A Síria vive há 16 meses uma onda de revoltas e conflitos armados entre governo e insurgentes, que querem a saída do ditador Bashar al-Assad. Nesta semana, os confrontos chegaram à capital, Damasco, culminando com a morte de autoridades do país. Milhares de civis já morreram nos confrontos, segundo organizações de direitos humanos.