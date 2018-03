Manifestantes fazem barricada e protestam contra reunião do G-8 Centenas de manifestantes antiglobalização incendiaram pneus e fizeram barricadas em uma estrada que leva à cidade de Evian , na França, local onde vai acontecer hoje a reunião do grupo dos oito países mais ricos do mundo, o G-8. A polícia precisou usar gás lacrimogêneo para dispersá-los. Em Genebra, cerca de 1.500 pessoas vieram de Annemasse para participar de uma manifestação dos dois lados da fronteira entre França e Suíça. Acredita-se que pelo menos 100 mil pessoas vão se reunir para protestar contra a reunião do G-8, que vai durar três dias. Há dois anos, em Gênova, na Itália, um policial matou a tiros uma pessoa durante uma manifestação contra o G-8. Veja o especial sobre o G-8