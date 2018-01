Manifestantes haitianos pedem retorno de Aristide Dezenas de simpatizantes do presidente deposto do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, protestaram em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Porto Príncipe. Os participantes acusaram os americanos pela partida de Aristide e exigiram o retorno do líder. Cerca de 50 manifestantes reuniram-se em um parque localizado em frente à representação diplomática americana e concentraram sua revolta no presidente dos EUA, George W. Bush. "Bush, o povo haitiano é pobre, mas acredita na paz e na democracia", gritavam os participantes enquanto soldados brasileiros, à frente de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas, protegiam a embaixada.